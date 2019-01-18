БРЮССЕЛЬ, 18 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) ожидает, что в трёхсторонних переговорах по газу между РФ, Украиной и Еврокомиссией, запланированных на 21 января, со стороны "Газпрома" примет участие зампред правления компании Александр Медведев, говорится в сообщении ЕК.

"Второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о будущем транзита газа через Украину состоятся в понедельник, 21 января 2019 года в Брюсселе. Встреча состоится с участием вице-президента (ЕК — ред.), ответственного за энергетический союз, Мароша Шефчовича, министра иностранных дел Павла Климкина и главы "Нафтогаза" Андрея Коболева с украинской стороны, а также министра энергетики Александра Новака и заместителя председателя "Газпрома" Александра Медведева с российской стороны", — говорится в релизе.