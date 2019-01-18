МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской Schlumberger, крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа, по итогам 2018 года составила 2,138 миллиарда долларов против убытка в 1,505 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка выросла на 8%, до 32,815 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,53 доллара против убытка в 1,08 доллара годом ранее.

По итогам четвертого квартала Schlumberger получила чистую прибыль в размере 538 миллионов долларов против убытка в 2,255 миллиарда долларов за аналогичный период 2017 года. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 0,39 доллара против убытка в 1,63 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании составила 8,18 миллиарда долларов, незначительно увеличившись (на 0,01%) в годовом выражении.

Выручка от работ на территории Северной Америки за четвертый квартал сократилась на 12% в квартальном выражении — до 2,82 миллиарда долларов. Выручка от контрактов в Европе, странах СНГ и Африке поднялась на 1% — до 1,842 миллиарда долларов. На Ближнем Востоке и в Азии выручка выросла на 2%, до 2,464 миллиарда долларов.

"Международная активность компании оставалась стабильной, несмотря на падение цен на нефть… Сезонное замедление (роста выручки в четвертом квартале — ред.) в России было компенсировано увеличением доходов от контрактов на Ближнем Востоке, в Азии и Африке", — заявил гендиректор компании Паал Кибсгаард (Paal Kibsgaard), чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.