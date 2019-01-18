БРЮССЕЛЬ, 18 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссар Мигель Ариас Каньете, который на период предвыборной кампании в Словакии вице-председателя ЕК Мароша Шефчовича получит его полномочия, является твердым сторонником диверсификации и обеспечения безопасности энергопоставок в Европу и снижения ее зависимости от импорта энергоресурсов с учетом геополитической обстановки.

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, курирующий вопросы энергетического союза, заявил в пятницу в Братиславе, что принял предложение правящей партии "Курс — социальная демократия" участвовать в выборах президента Словакии, первый тур которых состоится 16 марта этого года. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер предоставил Шефчовичу неоплачиваемый отпуск на период с 1 февраля. Его обязанности будут временно переданы еврокомиссару по энергетике и климату.

Экс-министр сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Испании Мигель Ариас Каньете вошел в состав ЕК под председательством Юнкера в 2014 году. В рамках исполнения своих обязанностей он работает в тесной координации с вице-председателем по энергосоюзу. В сферу обязанностей Каньете входит повышение энергетической безопасности Европы за счет диверсификации источников импорта энергоносителей и усиление позиций Европы в переговорах со странами, не входящими в ЕС; выбор проектов энергетической инфраструктуры для содействия созданию Европейского энергетического союза.

Кроме того, еврокомиссар отвечает за внесение новых законов и правил ЕС для реализации рамочного документа по климату и энергетики до 2030 года и руководство переговорами с Европарламентом и национальными правительствами в соответствующей сфере. Каньете также курирует развитие политики ЕС в области возобновляемых источников энергии, вопросы коммерческих обменов разрешениями на выбросы.

Кроме того, Каньете участвовал в переговорах с Ираном по некоторым аспектам торгового взаимодействия с ЕС, в частности, в нефтяной сфере, а также проводил в Брюсселе переговоры с главой иранской организации по атомной энергетике Али Акбаром Салехи в рамках обсуждения проектов в сфере атомной энергетики. Каньете является сторонником снижения энергозависимости Европы от экспорта. В программном письме Европарламенту, в котором он представлял свои задачи на период мандата в ЕК, еврокомиссар прямо называл приоритетом "решение вопросов безопасности поставок с учетом текущих геополитических событий".

"Нам необходимо объединить и диверсифицировать наши ресурсы, связать инфраструктуру и подумать о том, как наилучшим образом объединить наши переговорные возможности. Государства-члены должны иметь возможность быстро переключаться на другие каналы поставок для обеспечения того, чтобы запасы газа были полными, и, при необходимости, иметь возможность обеспечивать реверс", — заявлял он. Каньете также обещал "реализовать краткосрочные и среднесрочные меры, предусмотренные стратегией энергетической безопасности ЕС, в том числе обзор регулирования безопасности газовых поставок и оценку вариантов общих закупок газа". Он также видел своей задачей "обеспечить безопасность поставок энергоносителей и снизить зависимость для ЕС от импорта в целом".

Каньете не относится к числу еврокомиссаров, которые постоянно мелькают в СМИ. Однако в 2016 году имя его супруги упоминалось в связи с публикацией в европейской прессе якобы документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca в связи с офшорными схемами. Тогда еврокомиссар объяснялся за закрытыми дверями в Европарламенте, где отрицал, что допустил какие-либо нарушения. Компания, которая упоминалась в публикациях, по словам Каньете, перестала функционировать задолго до того, как комиссар вступил в должность в ноябре 2014 года.