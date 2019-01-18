МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. "Транснефть" ищет подрядчика на строительство на территории Хабаровского края проезда вдоль трассы нефтепровода-отвода "ВСТО – Комсомольский НПЗ", следует из материалов на портале госзакупок.

"Начало работ — 12 апреля 2019 года, завершение работ – 20 июня 2021 года", — говорится в техническом задании.

Исполнителя планируется определить в середине марта по итогам открытого конкурса, заявки от претендентов принимаются по 4 февраля. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 4,8 миллиарда рублей.

Нефтепровод "ВСТО — Комсомольский НПЗ" может обеспечить доставку 8 миллионов тонн нефти в год на нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре, что должно позволить сократить издержки доставки сырья. Протяженность нефтепровода составляет 293 километра, линий внешнего электроснабжения — 62 километра. Проект предусматривал сооружение головной нефтеперекачивающей станции (НПС) с резервуарным парком объемом 80 тысяч кубометров, двух промежуточных НПС и проезда вдоль трассы.