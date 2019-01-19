МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Специалисты инженерных войск провели пробные подрывы обрушенной скальной породы на Бурейском водохранилище, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составляет около 34 миллионов кубометров.

"Произведены пробные подрывы обрушенных скальных пород. С помощью произведенных подрывов военными инженерами будет определена плотность обвалившихся пород с дальнейшим расчетом мощности закладываемых зарядов", — говорится в сообщении.

Добавляется, что для разведки района при взрывных работах будет применяться беспилотник "Орлан-10".