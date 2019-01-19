КИЕВ, 19 янв — ПРАЙМ. Третий энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключен от сети из-за срабатывания системы защиты, сообщает в субботу оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

"Энергоблок №3 Ровенской АЭС (ВВЭР-1000) отключен от энергосети. Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ривненской АЭС до 37%. Работает комиссия", — говорится в сообщении.

По данным компании, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории в пределах нормы. Первый блок находится на плановом ремонте, блоки №2 и №4 работают с полной нагрузкой.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.