МАХАЧКАЛА, 19 янв — ПРАЙМ. Уголовное дело возбудили после проведения проверки прокуратурой совместно с МВД и ФСБ Дагестана за необоснованное начисление жителям республики долгов за газ, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее прокуратурой были выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления. При этом самый крупный долг (более 422 миллионов рублей) был обнаружен в Карабудахкентском районе. Только за два месяца в конце 2018 года абонентам необоснованно была начислена задолженность за газ на сумму более 36 миллионов рублей.

"В рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса прокуратурой республики выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления", — говорится в сообщении.

"В целях установления фактического объема потребления газа тепличными комплексами, расположенными на территории Каякентского района, прокуратурой совместно МВД по РД и УФСБ России по республике Дагестан проведены соответствующие надзорные, оперативно-профилактические и следственные мероприятия. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" — ред.)"- добавили в ведомстве.

По аналогичным фактам, выявленным на территории Карабудахкентского района, по материалам прокурорской проверки также возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.