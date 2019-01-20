МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Шансы, что решение районного суда Грозного о списании 9 миллиардов рублей долгов населения за газ перед компанией "Газпром межрегионгаз Грозный" вступит в силу, крайне малы, считает член комитета по транспорту и строительству Госдумы Дмитрий Ионин.

Ранее Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей "как безнадежные к взысканию" по требованию прокуратуры Чечни. Компания "Газпром межрегионгаз" намерена обжаловать это решение суда.

Как заявил Ионин РИА Новости, если решение районного суда Грозного пройдет процедуру обжалования и устоит, то он как депутат от Свердловской области подготовит обращения к областному прокурору о списании долгов свердловчан за газ.

"Прецедент крайне интересный. Я считаю, что шансов на то, что он устоит на апелляции или там в Верховном суде, крайне малы. Насколько я знаю, "Газпром" будет подавать. Но если вдруг все эти судебные инстанции пройдут и решение устоит, то я как депутат от свердловской области первый побегу к прокурору области с тем, чтобы они подавали соответствующие иски по долгам Свердловской области, потому что по конституции у нас все субъекты равны, у нас единое правовое пространство", — сказал депутат.