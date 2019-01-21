КИЕВ, 21 янв — ПРАЙМ. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" с 1 февраля снизит на 3,2-3,3% цены на газ для промышленных предприятий, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Предложенные цены на природный газ из ресурса компании диверсифицированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 8 717 – 9 549 (311 —341,2 доллара) тысяч гривен за тысячу кубометров (без НДС)", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что по сравнению с ценами на январь 2019 года, в феврале цены снижены на 3,2-3,3%.