БРЮССЕЛЬ, 21 янв /ПРАЙМ/. Еврокомиссия (ЕК) считает, что задача создания на Украине отдельного оператора газотранспортной система (ГТС) может быть завершена к концу года, но остаются еще нерешенные вопросы, поэтому ЕК планирует провести встречу с европейскими операторами для содействия этому процессу, сообщил в понедельник журналистам вице-председатель ЕК Марош Шефчович.

Он также отметил, что "Нафтогаз" внес сегодня утром новое предложение по вопросу выделения в отдельную структуру оператора сети.

"С украинской стороной мы обсуждали вопрос анбандлинга (выделения газового оператора из "Нафтогаза"). ЕК поддерживает обязательства Украины по этому вопросу. Мы также будем обсуждать самое последнее предложение от "Нафтогаза", которое мы получили сегодня утром", — сказал Шефчович журналистам.

"Некоторую работу еще предстоит выполнить, поэтому ЕК также организует встречу с европейскими операторами, чтобы использовать их знания для этого процесса", — добавил он, уточнив, что если все действующие лица будут стремиться к одной цели, то "процесс может быть успешно завершен к концу года".