БРЮССЕЛЬ, 21 янв /ПРАЙМ/. У Еврокомиссии остаются озабоченности относительно соответствия европейским законам проекта газопровода "Северный поток-2", заявил в понедельник в Брюсселе по итогам газовых консультаций с Россией и Украиной вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Что касается вопроса "Северного потока-2", я думаю, что вы хорошо знаете позицию ЕК. Наши озабоченности сохраняются, особенно в отношении целей Энергетического союза, в отношении цели диверсификации, и поэтому мы настаиваем на полной совместимости с европейским законодательством", — сказал Шефчович журналистам.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.