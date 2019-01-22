МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Компания "Новый поток" сменила президента – вместо покинувшего компанию Андрея Зокина им стал Артем Сидоров, ранее занимавший должность вице-президента по природоохранной деятельности и экологии, говорится в сообщении компании.

До работы в "Новом потоке" Сидоров возглавлял Росприроднадзор и занимал должность заместителя главы Минприроды.

"В новой должности Артем Сидоров сосредоточится на административном управлении компанией и решении актуальных приоритетных задач", — говорится в сообщении компании.

Группа компаний "Новый поток" (New Stream Group) владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. Базовым нефтеперерабатывающим активом группы является Антипинский НПЗ (Тюмень). Установленная мощность НПЗ составляет 9 миллионов тонн нефти в год с глубиной переработки в 98%.