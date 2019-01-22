КИЕВ, 22 янв — ПРАЙМ. Предложение российского экспортера газа — компании "Газпром" — продлить действующий контракт на транзит газа по украинской территории после 2019 года не устраивает "Нафтогаз Украины", так как документ не дает гарантий заполнения украинской трубы. Об этом во вторник, 22 января, написал на своей странице в социальной сети Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"В чем проблема с продолжением текущего контракта? Кроме его несоответствия европейским правилам, в интерпретации "Газпрома" этот контракт не содержит никаких гарантий по объемам транзита, то есть после завершения строительства "Северного потока-2" "Газпром" сможет снизить транзит через Украину к нулю, даже если контракт будет продлен на последующие годы", — написал он.

Витренко пояснил также, что украинская компания считает неприемлемым требование "Газпрома" о восстановлении "баланса" в отношениях путем отказа украинской компании от попыток взыскать долг по решению арбитражного суда Стокгольма.

Напомним, что накануне в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча по газу. По итогам второго раунда консультаций России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзиту газа глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Москва предлагает продлить действующий контракт на транзит газа, но Киев готов заключать контракт только по новым правилам, которые будут соответствовать европейским стандартам.