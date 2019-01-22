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ВОРОНЕЖ, 22 янв /ПРАЙМ/. Прорыв на магистральном трубопроводе оставил без отопления и горячей воды 55 жилых домов и девять социально значимых объектов в Твери, сообщает во вторник облправительство.

"Прорыв произошел около 16.00 мск на улице Левитана. ООО "Тверская генерация" незамедлительно приступила к ликвидации повреждения. В настоящее время место прорыва локализовано, производится откачка разлитого теплоносителя", — говорится в сообщении.

На месте аварии работают две аварийные бригады и пять единиц техники. Как отмечают областные власти, при необходимости количество сил и средств будет увеличено.

"На период проведения работ отопление и горячее водоснабжение временно отключено в ряде жилых домов по улицам Загородная, Левитана, Можайского, 2-я Транспортная, Октябрьскому проспекту и бульвару Гусева. В соответствии с графиком работ, представленным ООО "Тверская генерация", завершение сварочных работ и начало запуска тепла в систему запланировано на 9.30 мск 23 января", — сообщает облправительство.

По его данным, в зону отключения попал ряд социальных учреждений, в том числе родильный дом №1. Областные власти отмечают, что там уже установлены нагревательные приборы.

"Информация о работе 23 января школ и детских садов будет доведена до родителей по телефонам. В частности, занятия в школах, где отключено теплоснабжение, планируется перенести во вторую смену в образовательные учреждения микрорайона, где отопление подается в штатном режиме", — сообщает облправительство.

Как сообщили РИА Новости в ООО "Тверская генерация", всего под отключение попали 76 зданий, из них 55 жилых домов и девять социально значимых объектов. На данный момент в Твери 18 градусов мороза.

В связи аварией по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени создана рабочая группа, которую возглавил начальник главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян. Члены группы оперативно выехали на место происшествия, где провели совещание. По словам Арсена Григоряна, все необходимые силы и средства сосредоточены для того, чтобы в кратчайшие сроки возобновить подачу тепла.