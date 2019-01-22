МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в феврале вырастет по сравнению с январем на 62 тысячи баррелей в сутки — до 8,179 миллиона баррелей в день, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

На данный момент оценка добычи в январе составляет 8,117 миллиона баррелей в сутки. В декабре ведомство прогнозировало, что добыча сланцевой нефти на основных месторождениях США в январе вырастет на 134 тысячи баррелей в сутки — до 8,166 миллиона баррелей.

Самое большое увеличение добычи в феврале ожидается на месторождении Permian — на 23 тысячи баррелей, до 3,854 миллиона баррелей в день, на Niobrara — на 12 тысяч баррелей в день, до 681 тысячи баррелей в день, на Eagle Ford — на 11 тысяч баррелей, до 1,438 миллиона баррелей в день.

На Bakken добыча увеличится на 9 тысяч баррелей, до 1,418 миллиона в день, на 4 тысячи баррелей добыча вырастет на Anadarko — до 586 тысяч баррелей в день. На Appalachia добыча увеличится на 3 тысячи баррелей, до 159 тысяч баррелей в день. На Haynesville уровень добычи не изменится, как и прежде, и составит 43 тысячи баррелей в день.

EIA также ожидает в феврале роста добычи газа на этих месторождениях в США на 849 миллионов кубических футов — до 77,557 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в январе составляет 76,708 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в декабре 2018 года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 218 штук, или на 2,6%, до 8,594 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.