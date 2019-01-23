МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Операция по расчистке Бурейского водохранилища в Хабаровском крае проходит с использованием беспилотника "Орлан-10", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составляет около 34 миллионов кубометров. Под угрозой подтопления находятся несколько сел, ближайшие из них — Чекунда и Эльга. С 21 января на территории Верхнебуреинского района введен режим ЧС.

"На Бурейском водохранилище развернут и используется беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", — говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что использование беспилотника позволяет наблюдать за происходящим в районе схода горных пород и правильно оценивать обстановку.

"В ходе работы "Орлан-10" инженеры оценивают масштабы на направление работы, корректируют действия саперов по закладке зарядов для достижения наилучшего результата при проведении подрывов", — уточнили в ведомстве.