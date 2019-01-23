МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что иранские специалисты впервые обнаружили нефть в районе города Абадан на юго-западе Ирана, у границы с Ираком, сообщает агентство Mehr.

"Впервые мы смогли добраться до нефти в районе Абадана", — цитирует агентство министра нефти. По его словам, легкую нефть удалось обнаружить в разведочной скважине Абадана на глубине 3570 метров.

В Абадане находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире. Провинция Хузестан, к которой принадлежит Абадан, считается одним из самых нефтеносных районов Ирана.