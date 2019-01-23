ДАВОС (Швейцария), 23 янв — ПРАЙМ. "Лукойл" нарастил добычу углеводородов на 4% в 2018 году, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Мы удовлетворены достигнутым результатом в 2018 году — на 4% выросла добыча углеводородов", — сказал Алекперов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

В ноябре 2018 года вице-президент компании Илья Мандрик сообщал журналистам, что прирост запасов углеводородов "Лукойла" в 2018 году составит более 90 миллионов тонн.

Запасы углеводородов компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составляли 25,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, из них 16 миллионов баррелей нефтяного эквивалента относятся к доказанным запасам.

В январе 2018 года Алекперов сообщал, что компания планирует добычу углеводородов по итогам 2018 года на уровне 124 миллионов тонн нефтяного эквивалента, добыча нефти ожидается на уровне 89,1 миллиона тонн.

Алекперов сообщил также, что "Лукойл" из-за сделки ОПЕК+ не будет наращивать добычу нефти в 2019 году на 1 миллион тонн — до плановых 84 миллионов тонн, она останется на уровне 2018 года.

"Потенциал к росту у компании есть… Без сделки ОПЕК+ мы ориентировались на 84 миллиона тонн нефти, 128-130 миллионов тонн углеводородов", — прокомментировал Алекперов предыдущие планы компании.

Он напомнил, что "Лукойл" по сделке ОПЕК+ должен сократить добычу нефти к апрелю на 30 тысяч баррелей в день, что составляет больше 1 миллиона тонн.

"То есть пока это будет на 1 миллион тонн нефти меньше в 2019 году", — сказал Алекперов, добавив, что уровень добычи останется стабильным по отношению к 2018 году. При этом он подчеркнул, что многое будет зависеть от будущих решений ОПЕК+.

В январе компания сокращает добычу нефти на 7 тысяч баррелей в сутки к уровню октября прошлого года в рамках соглашения ОПЕК+, на сокращение в 30 тысяч баррелей в сутки выйдет к апрелю, сообщил глава "Лукойла".