МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. РФ и Турция рассчитывают, что строительство сухопутной части "Турецкого потока" будет идти такими же ударными темпами, как и морской части, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Рассчитываем, что работы по укладке сухопутной части будут вестись такими же ударными темпами с тем, чтобы запустить газопровод, как и намечено, до конца текущего года", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию нового газового маршрута будет иметь большое значение не только для энергобезопасности Турции, но и для южной и юго-восточной Европы.