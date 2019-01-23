МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Признание Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы со стороны США может негативно сказаться на нефтяном рынке, считает зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции.

"Это отвечает только одному — интересам США, больше это не отвечает никому другому, ни интересам народа Венесуэлы. Ничему не отвечает, кроме как интересам определенной группы в США, которые хотят завладеть нефтяными месторождениями. Это может негативно сказаться на всем рынке, и в том числе на нефтяном рынке", — сказал РИА Новости Чепа.