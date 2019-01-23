КИЕВ, 23 янв /ПРАЙМ/. Состоялось подписание соглашения между норвежской NBT, французской Total Eren и Европейским банком реконструкции и развития по проекту "Сиваш", сообщила в среду пресс-служба украинского президента Петра Порошенко, который присутствовал на данной церемонии в Давосе.

Ранее Порошенко заявил, что комплекс ветровых электроустановок общей мощностью 250 МВт будет построен в 2019 году на побережье озера Сиваш в Херсонской области.

"Пакет документов предусматривает финансирование на 150 миллионов евро строительства крупнейшей ветровой электростанции на Украине и одной из крупнейших ветроэлектростанций Европы общей стоимостью около 400 миллионов евро", — говорится в сообщении.

Отмечается, что норвежская компания NBT специализируется на строительстве ветровых электростанций. Компанией планируется построить 67 ветровых электроустановок вдоль северного побережья озера Сиваш общей мощностью до 250 МВт.

"Каждый день, каждую неделю, каждый месяц в Украину приходят инвестиции. Очень важно, что они приходят с известными французскими компаниями, что они приходят в такую сферу, как восстановительная энергетика… Инвесторы доверяют украинской бизнес-среде", — заявил Порошенко после подписания соглашения, трансляцию которого вел телеканал "Прямой".