МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Сооружение в Турции АЭС "Аккую" идет по плану, сообщил президент России Владимир Путин.

"По плану идет реализация еще одного масштабного проекта – по сооружению первой в Турции атомной электростанции "Аккую". Продолжается строительство ее первого энергоблока, который мы имеем в виду запустить уже в 2023 году, как и господин президент ставил задачу, к 100-летнему юбилею Турецкой Республики", — сказал Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.