МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Инвестиции "Газпрома" в строительство "Северного потока-2" в 2019 году составят 53,175 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

"Северный поток-2" — 53,175 миллиарда рублей", — следует из таблицы "Газпрома" по инвестиционной программе компании.

В ноябре 2018 года "Газпром" сообщал, что пересмотрел свою оценку инвестиций в 2018 году на проект строительства газопровода "Северный поток-2" до 92,182 миллиарда рублей.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.