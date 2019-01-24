В ходе совместной операции столичной полиции и ФСБ задержан бывший замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. Как пишет "Коммерсант", экс-чиновник подозревается в мошенническом хищении 9 миллионов рублей путем фиктивного трудоустройства своей знакомой.

По данным источников издания, экс-чиновник был задержан 23 января, к нему домой явились следователи ГСУ ГУ МВД по Москве в сопровождении спецназа ФСБ. Другая оперативная группа направилась к жене другого экс-чиновника Минэнерго Оксане Гринкевич, которую, по предварительной информации устроил на работу в структуры министерства Кравченко.

По версии следствия, женщина несколько лет числилась в АО "Администратор торговой системы" (100-процентная "дочка" НП "Совет рынка"). Компания проводит торги и отвечает за расчеты между производителями и покупателями электроэнергии. Не появляясь на работе и не выполняя никаких обязанностей, Гринкевич, тем не менее, исправно получала зарплату. Оба фигуранта обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).