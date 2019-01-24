ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв /ПРАЙМ/. Звучащие из США угрозы о вводе санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2" — пример гибридной войны, считает доктор общественно-политических наук из Университета Восточной Финляндии (Йоэнсуу) Йоахан Бекман.

Газопровод "Северный поток 2" вновь оказался в центре внимания после рассылки послом США в Германии Ричардом Гренеллом писем ряду немецких компаний с намеком на возможность введения санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки проекта. Немецкие СМИ со ссылкой на источники позже писали, что в немецком МИД расценили это действие как провокацию и рекомендовали компаниям не реагировать на эти письма.

"США в союзе с Украиной пытаются дискредитировать крайне успешный в Европе, и прежде всего в Германии, проект газопровода "Северный поток 2", что выглядит крайне глупо", — сказал Бекман.

"Никто не может это воспринимать серьёзно, особенно в условиях поддержки со стороны (немецкого лидера) Ангелы Меркель и стран Балтийского региона, в водах которого он проходит. В угрозах европейским компаниям санкциями речь не идет о трубопроводах в принципе — по дну Балтики или через Украину. Речь идет о поставках американского сланцевого газа в Европу. Это пример гибридной войны", — считает финский эксперт.

Он также выразил уверенность, что инициативы США, в том числе рассылка писем ряду немецких компаний, не будут успешными, так как целый ряд европейских стран, включая Россию, поддерживают этот проект, он им необходим.

"Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.