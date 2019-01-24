МЕХИКО, 24 янв /ПРАЙМ/. Число жертв взрыва трубопровода в Мексике увеличилось до 100 человек, сообщил мексиканский Институт социального страхования (IMSS).

Ранее сообщалось о 96 погибших, однако минувшей ночью в госпитале Ломас Вердес в штате Мехико скончались еще четверо пострадавших, говорится в пресс-релизе института. В настоящее время медики оказывают помощь 11 мексиканцам.

Мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали бензин. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.