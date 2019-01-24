БРЮССЕЛЬ, 24 янв /ПРАЙМ/, Александр Шишло. США, противодействуя реализации проекта "Северный поток-2", преследуют не только цель продавать европейцам свой сланцевый газ, но и не допустить сближение Западной Европы с Россией, считает глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

Газопровод "Северный поток-2" вновь оказался в центре внимания после рассылки послом США в Германии Ричардом Гренеллом писем ряду немецких компаний с намеком на возможность введения санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки проекта. Немецкие СМИ со ссылкой на источники позже писали, что в МИД ФРГ расценили это действие как провокацию и рекомендовали компаниям не реагировать на письма.

"США преследуют две цели. Во-первых, — продавать Европе свой сланцевый газ. И об этом заявил сам президент (США) Дональд Трамп на саммите "Инициативы трех морей" в июле в Варшаве. Он сказал, что хочет содействовать энергетической безопасности Европы, поставляя ей сланцевый газ. Во-вторых, это вписывается в классическую геополитическую стратегию США — попытаться торпедировать отношения Западной Европы и Германии, в частности, с Россией", — сказал эксперт РИА Новости.

Он напомнил, что США со времен Первой мировой войны рассматривают Европу в качестве так называемого Римленда – береговых земель, которые они стремятся держать под своим контролем, чтобы не допустить создания геополитического альянса между Западной Европой и Евразией во главе с Россией. "Поэтому энергетическое партнерство между Западной Европой и Россией всегда было проблемой для США. Еще в годы холодной войны американцы выступали против торговых связей между Западной Европой и СССР, в частности, против соглашений "газ в обмен на трубы" в 60-70 годах", — сказал Томанн.

По его словам, возражая против "Северного потока-2", США "также противодействуют многополярному миру: если Европа и Россия сблизятся, вес США снизится". "Но для Дональда Трампа, вероятно, в первую очередь имеет значение торговля, и поэтому он даже прибегает к политическому шантажу. И это работает – немцы решили построить на севере Германии порт для поставок американского сланцевого газа. Но это также для того, чтобы сохранить "Северный поток-2", — сказал эксперт.

Он заметил при этом, что "американцам никогда не удавалось помешать европейцам снабжать себя российским газом, поскольку его поставлять проще, чем сжиженный природный газ кораблями". "В Европе высокий объем потребления газа, и с учетом, что в Норвегии и Нидерландах его добыча сокращается, Европе необходим российский газ. К тому же, газовая отрасль – это то, что всегда лучше всего функционировало в отношениях между Западной Европой и Россией", — сказал Томанн.

С его слов, "где европейцы до сих пор были тверды по отношению США, это в энергетических вопросах". "Я считаю, что "Северный поток-2" будет построен, поскольку Европа не может обойтись без российского газа, для нее это было бы убийственно", — сказал аналитик.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.