МОНТЕВИДЕО, 25 янв /ПРАЙМ/. Признание спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом может стать легальным поводом для передачи замороженных в США венесуэльских активов оппозиции, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреса.

"Таков план… Вы знаете, что как у политической оппозиции в Венесуэле, так и у США, в конечном счете финансовые интересы. Они хотят запустить руку в венесуэльские богатства, а также в активы за рубежом, прежде всего, это касается венесуэльской нефти, самым крупным запасам на нашей планете", – сказал он.

Министр добавил, что вопрос в том, на какой легальной основе это будет сделано. "Конечно, они попытаются, но по каким законам?.. Правительство США привыкло не уважать ничьи законы и нормы в мире, безусловно, они попробуют пойти каким-то нелегальным путем", — добавил он.