ВАШИНГТОН, 25 янв /ПРАЙМ/. Администрация США может ввести санкции против газопровода "Северный поток 2", но не сможет помешать его завершению, заявил РИА Новости директор Института демократии Патрик Башам.

Газопровод "Северный поток 2" вновь оказался в центре внимания после рассылки послом США в Германии Ричардом Гренеллом писем ряду немецких компаний с намеком на возможность введения санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки проекта. Немецкие СМИ со ссылкой на источники позже писали, что в немецком МИД расценили это как провокацию и рекомендовали компаниям не реагировать на эти письма.

Башам объяснил, что оппозиция проекту со стороны США вызвана опасениями степенью того экономического, а затем политического влияния, которое может получить Москва на страны Европы, в особенности на Германию. Кроме того, американцев волнует вопрос снижения конкурентоспособности собственного сжиженного газа, добавил он.

"Я думаю, санкции готовятся", — сказал политолог и предположил, что в связи с ситуацией вокруг проекта уровень принятых против него мер может повыситься.

В то же время собеседник агентства не уверен, что возможные санкции окажутся эффективными. "Если бы речь шла о гипотетическом проекте, на реализацию которого требуется пять-десять лет, американская критика могла бы возыметь действие. Но мы говорим о проекте на стадии готовности", — пояснил Башам.

"Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.