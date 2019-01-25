ВАШИНГТОН, 25 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру предпринимателя Кита Крака на должность заместителя госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды.

По информации пресс-службы Белого дома, формально на этой должности он должен будет сменить Кэтрин Новелли, которая работала в администрации Барака Обамы и покинула пост в январе 2017 года. Обязанности замгоссекретаря сейчас исполняет Маниша Сингх.

Кроме того, Крак предложен на должность заместителя управляющего от США в Европейский банк реконструкции и развития, Международный банк реконструкции и развития и Интер-Американский банк развития.

Крак, которому в 2018 году исполнился 61 год, возглавляет калифорнийскую компанию DocuSign, которая занимается цифровыми технологиями. Международной деятельностью в правительственных структурах ему ранее заниматься не приходилось.