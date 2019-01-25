САБЕТТА (ЯНАО), 25 янв /ПРАЙМ/. Окончательное решение о начале реализации проекта создания стенда криогенных испытаний для СПГ-оборудования в РФ может быть принято к середине 2019 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания, посвященного производству оборудования для СПГ-проектов.

"Сейчас есть различные модели, мы должны выбрать оптимальную с точки зрения бюджетных затрат и локализации, чтобы это было доступно для производителей. Сейчас можно выбрать, но окончательное решение о начале реализации, думаю, можно принять к середине года, когда мы определим всех потенциальных производителей. Когда мы поймем, что за эти миллиарды рублей это не будет груда железа", — сообщил Козак.

В ходе совещания председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон отметил, что освоение производства новых образцов оборудования требует проведения испытаний. По его словам, создание стендовых комплексов для испытаний позволит российским заводам проводить опытную отработку оборудования и подтверждать гарантийные характеристики для заказчиков.

"В качестве примера могу привести насосы отгрузки СПГ. Каждый насос должен быть подвергнут испытаниям для подтверждения гарантийных показателей. Сегодня стенды для таких испытаний расположены только в США. Это делает недостижимым освоение производства оборудования в России", — пояснил Михельсон.

"Новатэк" разработал на собственные средства основные технические решения на стендовый комплекс… (Они — ред.) были переданы Минпрому для дальнейшей работы. Для своевременного ввода в эксплуатацию стенда необходимо в кратчайший срок завершить конкурс по выбору его оператора. Ряд организаций готовы участвовать", — сказал Михельсон.

"Минпромом на этот проект, насколько мы информированы, выделено порядка 2 миллиардов рублей. По нашим оценкам, этих средств не совсем будет достаточно для создания стенда для испытаний. Стоимость полнофункционального стенда где-то в полтора раза больше. Вероятно, потребуется выделение дополнительных средств", — добавил Михельсон. Кроме того, он рассказал, что помимо стенда криогенных испытаний требуется создание стенда газодинамических испытаний компрессорного оборудования. Председатель правления "Новатэка" в ходе совещания попросил поддержать создание этого стенда.