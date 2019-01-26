СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — ПРАЙМ. Алуштинский молокозавод "Бег" потребовал от Украины возместить ущерб в пять миллионов рублей, которое предприятие понесло от энергоблокады, сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Иск о возмещении убытков в размере пяти миллионов рублей в связи с энергоблокадой был подан в украинский суд, однако нам было отказано в рассмотрении по существу, так как по украинским документам на предприятии сменились владельцы и якобы крымское руководство, с точки зрения Украины, теперь не при делах. При этом никакой смены руководства в 2015 году на молокозаводе не было. Все это рейдерские украинские схемы", — сказал Молохов РИА Новости.

По его словам, данное решение суда было обжаловано.

"Попутно мы обратились в следственные органы Российской Федерации. Молокозавод признали потерпевшим в результате диверсии, которая привела к энергоблокаде. Соответственно, когда уголовное дело, возбужденное по факту диверсии, будет передано в суд и виновные в диверсии будут заочно осуждены, то компенсация ущерба будет выплачиваться за счет продажи имущества и активов организаторов энергоблокады, которое у них остались в России", — сказал Молохов.

Юрист подчеркнул, что все, кто пострадал от энергоблокады, имеют право претендовать на компенсацию полученного ущерба.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя четвертая нитка заработала в мае 2016 года. По энергоблокаде возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Заочное обвинение предъявлено основателю добровольческих батальонов на границе с Крымом Ленуру Ислямову.