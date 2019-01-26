ГРОЗНЫЙ, 26 янв /ПРАЙМ/. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров считает нормальной практикой, когда в социально ориентированном государстве промышленные гиганты списывают "неперспективные" долги малоимущим.

"Я не вижу ничего зазорного в том, что в социально ориентированном государстве его же промышленные гиганты помогают малоимущим гражданам, списывая неперспективные долги", — заявил Умаров РИА Новости. Он подчеркнул, что "не важно, где такая благотворительность имеет место — в Грозном, в Перми или в Магадане".

Ранее Заводской районный суд Грозного по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в 9 миллиардов рублей. "Газпром межрегионгаз Грозный" в понедельник подал апелляционную жалобу на это решение. С призывами списать долги в местные прокуратуры обратились депутаты из Башкирии, Чувашии, Пензенской области, Самары, Саратова, Санкт-Петербурга и Перми.

Во вторник Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный" против списания долгов населения за газ, назначив в региональном ведомстве служебную проверку "в связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась, а разговоры о "прощенных" 9 миллиардах рублей беспочвенны.

Кадыров объяснил, что "Газпром межрегионгаз Грозный" на протяжении долгого времени не вел чёткого учёта реальных потребителей. Во многих случаях договоры составлялись без ведома населения, а в списках "потребителей" оказались десятки тысяч граждан, выехавших за пределы страны и погибших в период военных действий. На несуществующие, нежилые дома погибших или выехавших граждан начислялась задолженность за непотреблённый газ, уточнил Кадыров. Раньше у населения не было газовых счётчиков, проблемой оставались потери при транспортировке газа, связанные с повреждениями сетей во время войны, отметил он.