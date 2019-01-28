КАРАКАС, 27 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. Депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Карлос Беррисбейтия призвал Россию сотрудничать с правительством Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным президентом.

"У нас нет никаких проблем с Россией. Россия могла бы оказать большую помощь новому правительству", — заявил депутат РИА Новости. По словам Беррисбейтии, речь идет в первую очередь о технологиях в нефти и газе.

"Единственный момент, который мы критиковали в отношении России — это слабая позиция в части неприятия нарушений прав человека в Венесуэле. Но Россия и любая другая страна Европы, мира, пусть знают: у нас открыты двери, чтобы продолжать инвестировать и при новом демократическом правительстве, по четким правилам", — сказал Беррисбейтия.