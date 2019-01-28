ПЕКИН, 28 янв — ПРАЙМ. Акции "Русала" на фоне снятия санкций США к середине дня растут на Гонконгской фондовой бирже почти на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.10 по местному времени (7.10 мск) акции российской компании дорожали на 4,7% — до 3,12 гонконгских доллара (0,40 доллара США). К настоящему моменту самым низким показателем дня стала отметка в 2,96 гонконгских доллара (0,38 доллара США).

На открытии биржи Гонконга в понедельник акции "Русала" подскочили на 7,7 % — до 3,21 гонконгских доллара (0,41 доллара США).

Минфин США в воскресенье снял санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго", подконтрольных Олегу Дерипаске, оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.

Минфин США в середине декабря сообщил, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка при выполнении ряда условий: доля Дерипаски в En+ будет снижена примерно с 70% до 44,95%, а голосовать он сможет не более чем 35% акциями; независимые директора получат 8 из 12 мест в новом совете директоров En+; половина из состава совета будут гражданами США или Великобритании. Дерипаска также уже покинул совет директоров "Русала".