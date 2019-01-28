БАКУ, 28 янв — ПРАЙМ. Азербайджанская госкнефтекомпания (SOCAR) модернизирует и будет использовать в своих проектах плавучую буровую установку Satti, принадлежащую казахстанской "КазМунайГаз", это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, подписанным компаниями, сообщили РИА Новости в SOCAR.

Документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и председатель "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев.

В рамках меморандума стороны также изучат возможности для совместных геологических и геофизических разведок.