МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Танкер ледового класса Arc7 "Борис Давыдов", который стал девятым судном в флоте "Ямал СПГ", направился в норвежский порт Honningsvag, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования судов.

Танкер отбыл из порта Сабетта 27 января. Планируемая дата прибытия в норвежский порт — 31 января.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая, ведется строительство дополнительной четвертой линии почти на 1 миллион тонн.

Всего для "Ямала СПГ" потребуется 15 танкеров ледового класса Arc7. Помимо судна "Борис Давыдов", СПГ с проекта уже перевозят танкеры Arc7 "Георгий Брусилов", "Кристоф де Маржери", "Борис Вилькицкий", "Эдуард Толль", "Федор Литке", "Владимир Русанов", "Рудольф Самойлович" и "Владимир Визе".

Однако "Ямал СПГ" из-за запуска второй технологической линии с опережением срока, а также ожидаемого более быстрого запуска третьей линии обратился летом к владельцам судов своего флота с просьбой ускорить поставку танкеров.

В начале августа глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал, что верфь и владельцы судов услышали просьбу компании (тогда ее флот состоял из пяти танкеров) и до конца 2018 года в распоряжение "Ямала СПГ" поступят четыре танкера Arc7, а один — в январе 2019 года.