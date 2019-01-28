МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Снижение оптовых цен на моторное топливо на внутреннем рынке России продолжилось — с 21 по 25 января наиболее значительно подешевел бензин 92 Класс 5, следует из данных агентства "Прайм".

Оптовые партии бензина 92 Класс 5 на прошлой неделе подешевели на 447 рублей за тонну – до 48,128 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена на бензин 95 Класс 5 снизилась на 111 рублей, составив 51,192 тысячи рублей за тонну.

Дизельное топливо зимнее Класс 5 за указанный период подешевело до 52,900 тысячи рублей за тонну, что на 239 рублей меньше, чем неделей ранее.

Снижение цен на внутреннем рынке моторного топлива России наблюдается с начала 2019 года.