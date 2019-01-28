МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 3-4% в понедельник вечером на данных о буровой активности в США, при этом цена на нефть марки Brent впервые с 15 января опустилась ниже 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.41 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,44% — до 59,47 доллара за баррель. Показатель опустился ниже 60 долларов за баррель впервые с 15 января. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась при этом на 4,23%, до 51,42 доллара за баррель.

Участники торгов продолжают отыгрывать данные о росте буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых установок в США по итогам прошлой недели выросло на десять, до 862 штук.