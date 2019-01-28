БРЮССЕЛЬ, 28 янв /ПРАЙМ/. Эксперты европейского агентства информационной безопасности ENISA считают, что конкуренция между США и РФ за энергетический рынок Европы в будущем может привести к "подрывным кибероперациям".

Агентство ENISA обнародовало в понедельник обзорный экспертный доклад за 2018 год с оценками ключевых рисков в сфере кибербезопасности.

"В течение отчетного периода различные доклады исследовательских организаций по вопросам глобальной безопасности показали, что кибершпионаж (или "спонсируемый государством") становится все более популярным среди определенных стран", — говорится в докладе.

В нем отмечается, что, "по прогнозам, к 2022 году США могут стать чистым экспортером нефти и газа, и если этот прогноз оправдается, то США будут напрямую конкурировать с Россией на европейском рынке".

По оценке экспертов, "российские государственные субъекты могли бы финансировать подрывные или разведывательные кибероперации или поддерживать хакеров-активистов во имя защиты окружающей среды, чтобы сдержать эту новую конкуренцию на одном из крупнейших энергетических рынков".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Ранее ЕС и США решили создать исполнительную рабочую группу из ближайших советников главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их встречи в Вашингтоне в конце июля. Эта группа начала работать в августе. Июльские договоренности касаются, в частности, возможностей расширения импорта сжиженного газа из США в ЕС.