МЕХИКО, 28 янв /ПРАЙМ/. Российский "Газпром" завершил исследования по газовому проекту "Витиакуа" в Боливии, контракт по которому должен вступить в силу в течение одного-двух месяцев, заявил глава боливийской YPFB Оскар Баррига.

"Газпром" завершил исследования и сегодня закончил переговоры по контракту, который после одобрения многонациональным собранием (парламентом) вступит в силу в течение одного-двух месяцев", — сказал он.

Инвестиции российской компании в рамках проекта, как сообщалось, составят 1,2 миллиарда долларов. Проект "Витиакуа" (Vitiacua) может составить около пятой части всей добычи газа в Боливии, которая в основном отправляет его на экспорт.

Ранее этот контракт предполагалось подписать в ноябре во время визита в Боливию президента России Владимира Путина, однако позже СМИ сообщали, что сторонам не хватило для этого "некоторых деталей".

Баррига также сообщил, что инвестиции в нефтегазовую отрасль Боливии в 2019 году составят 1,45 миллиарда долларов. По его словам, инвестиции головной компании YPFB запланированы в размере 423 миллиона долларов, а ее подразделений и частных компаний, таких как Repsol, Petrobras, Total, Shell и Vintage — 1,028 миллиарда долларов. При этом вложения в сектор разведки и добычи составят в 2019 году 905 миллионов долларов.

Он уточнил, что инвестиции "Газпрома" не входят в эту сумму.