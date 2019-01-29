ВЕНА, 29 янв — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG построил более 500 километров "Северного потока-2", сообщил финансовый директор компании Пол Коркоран.

"Мы построили более 500 километров, около 30% протяженности "Северного потока-2", — сказал Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.