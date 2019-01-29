МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Совет директоров "Россетей" утвердил выход компании из капитала "Зарубежэнергостроя", где владеет 9,51% долей, следует из материалов холдинга.

"Одобрить прекращение участия ПАО "Россети" в АО "Зарубежэнергострой" путем отчуждения акций на… существенных условиях", — говорится в сообщении.

Акции планируется продать на аукционе с привлечением специализированного агента по реализации имущества. Начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, которую определил независимый оценщик, составляет 28,4 миллиона рублей.

В компании уточнили РИА Новости, что совет рассматривал этот вопрос в соответствии с планом реализации непрофильных активов.

"Зарубежэнергострой" выполняет как самостоятельно, так и в консорциумах с другими предприятиями весь цикл работ при сооружении объектов электроэнергетики: гидротехнических сооружений, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, диспетчерских пунктов управления энергосистемами. Компания выполняет проектные, изыскательские, инжиниринговые работы, поставку технологического и электротехнического оборудования, строительные, монтажные и пуско-наладочные работы, эксплуатацию, ремонт и модернизацию энергообъектов.