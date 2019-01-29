ВЕНА, 29 янв — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG надеется получить разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в ее территориальных водах к концу года, сообщил финансовый директор компании Пол Коркоран.

"Мы надеемся получить разрешение (Дании — ред.) к концу года", — сказал Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.