МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Французская инжиниринговая группа Assystem и проектная компания "Аккую Нуклеар", отвечающая за строительство госкорпорацией "Росатом" первой в Турции АЭС "Аккую", подписали шестилетний контракт, в соответствии с которым Assystem обеспечит надзор за строительством объектов, важных для ядерной безопасности будущей атомной станции, сообщила Assystem.

Assystem проведет инспекцию всех конструкций, систем и компонентов, важных для обеспечения ядерной безопасности во время строительно-монтажных работ, в соответствии с требованиями Турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК), отмечается в сообщении.

Церемония начала строительства блока №1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Проект этой атомной станции включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать. Пуск первого блока АЭС "Аккую" планируется на 2023 год.