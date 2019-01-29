МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Сайт "Росгеологии" возобновил работу после хакерской атаки в ограниченном режиме, свидетельствуют данные с сайта предприятия.

Как сообщает советник гендиректора холдинга Антон Сергеев в Telegram-канале, "технари бьются целый день". "Но как только он (сайт — ред.) запускается, сразу начинается большой поток ботов — порядка 12 тысяч посетителей в минуту одновременно — и он ложится", — пишет Сергеев.

Ранее во вторник Сергеев сообщал, что сайт компании подвергся хакерской атаке. Тогда он отмечал, что компания решает технические проблемы и планирует возобновить работу сайта в ближайшее время.

"Росгеология" во вторник расторгла контракт с первым заместителем гендиректора Русланом Горрингом в связи с нарушением кодекса корпоративной этики холдинга, В понедельник в соцсетях появилось видео с Горрингом, на котором он во время компьютерной игры употреблял нецензурные слова, а также рассказывал об интимных взаимоотношениях с подчиненными и прочих вещах, касающихся исполнения им своих рабочих обязанностей.

Росгеология — созданный в 2011 году многопрофильный геологический холдинг, предоставляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Компания также работает за рубежом — в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. 100% капитала компании находится в собственности государства.