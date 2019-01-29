ВАШИНГТОН, 29 янв /ПРАЙМ/. Ситуация с введением США санкций против нефтяного сектора Венесуэлы окажет незначительное влияние на мировой рынок нефти, негативные последствия будут для некоторых НПЗ в Мексиканском заливе в США, самой Венесуэлы, но вряд ли это подорвет стабильность глобального рынка поставок энергоносителей, рассказал РИА Новости экс-советник министра энергетики США Чарльз Макконнелл.

"Влияние будет, у меня нет никаких вопросов насчёт этого. Потребуется некоторое время для НПЗ, чтобы изменить цепочку поставок. В качестве напоминания, нефть бывает разной, нефть из Венесуэлы тяжелая, и многие НПЗ в Мексиканском заливе были созданы специально для этой тяжелой нефти. Если же заменить эту нефть на другую, изменится экономика НПЗ. Будут ли эти изменения на долгую или краткую перспективу, сложно сказать, но многие в энергоотрасли США знают, что делать ставки на стабильность в Венесуэле неоправданно рискованно", — отметил он.

С другой стороны, добавляет он, будут другие страны, которые воспользуются этой ситуацией в свою пользу, поскольку, скорее всего, из-за наложенных санкций венесуэльская нефть будет дешевой.

"Однако в условиях роста добычи в США и в России в последнее десятилетие, именно ситуация в этих странах влияет на положение дел на глобальном рынке нефти. Поэтому проблемы в Венесуэле или даже проблемы на Ближнем Востоке все менее и менее имеют значение. Все менее и менее вероятно, что из-за таких событий цикл поставок нефти на мировой рынок будет существенно нарушен. Это повлияет на экономику Венесуэлы или и некоторые другие страны, но я совершенно не вижу причин для драматических последствий для глобального нефтяного рынка", — заключил он.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении Венесуэльской государственной нефтяной компании — PDVSA, заблокировав ее активы и интересы на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ней. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

PDVSA в настоящий момент пытается избежать последствий санкций США, ограничивая платежи за свою нефть и обращаясь с просьбой к основным покупателям пересмотреть контракты на поставку нефти, в том числе компания просит о пересмотре условий контрактов нефтеперерабатывающие заводы США, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на четырех участников переговоров.

Также PDVSA рассматривает возможность использования посредников при продаже нефти, отмечает агентство. Венесуэла поставляет около 1,25 миллиона баррелей нефти в день, в том числе 500 тысяч баррелей в день — в США. Также страна импортирует более 200 тысяч баррелей нефтепродуктов в день.