МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Только четверть россиян (25%) считает, что в настоящее время контролирующие органы проводят проверку состояния газовых сетей и оборудования в жилых домах на высоком уровне, половина (48%) полагает, что контроль поверхностный, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 73% россиян утверждает, что контроль за газовым оборудованием в жилых домах проводится, но лишь 25% называет его качественным, а 48% — поверхностным. Еще 13% сообщили, что проверки не проводятся, а 15% затруднились ответить.

Главной причиной некачественного контроля за состоянием газовых сетей респонденты считают нехватку кадрового состава и халатное отношение проверяющих к своей работе (55% от тех, кто ответил, что контроль не проводится или проводится поверхностно). Также 15% полагает, что контролирующие органы закрывают глаза на нарушения за взятки. Еще 11% заявили, что причина некачественных проверок – в самих гражданах, которые не позволяют провести проверку или не сообщают о наличии в доме газа.

О том, что в их доме есть газ, сообщило 70% россиян (62% — магистральное газоснабжение, 8% — газовый баллон). Из их числа 92% пользуется газовыми плитами, а 4% — электрическими. Согласно опросу, 66% россиян, у которых дома есть газ, рассказали, что в 2018 году специалисты проверили состояние газового оборудования (в 2017 году — всего 6%).

С утечками бытового газа сталкивались 21% опрошенных (от тех, у кого в квартире газ), а 78% заявили, что такого не было.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 января 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.