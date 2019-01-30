КАРАКАС, 30 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью РИА Новости, что не видит каких-либо рисков для России в части сотрудничества с Венесуэлой после новых санкций со стороны США против компании PDVSA.

"Никаких (рисков – ред.). Потому что Россия — независимая, суверенная страна, российские предприятия — очень могущественные в мире, у них есть свои собственные инженерные кадры, финансы, логистика. PDVSA — предприятие суверенной страны, и так как мы две независимые страны, мы ведем бизнес, осуществляем инвестиции и проводим реализацию больших проектов по добыче нефти. Все будет хорошо, это защищено броней — бизнес между Россией и Венесуэлой в нефти и газе", — сказал Мадуро.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.