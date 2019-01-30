МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Расчищающие Бурейское водохранилище от скальных пород военные пробили затор на глубину 17 метров, сообщает Минобороны России.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Военные инженеры начали расчищать затор путем подрывов скальных пород.

"Глубина, на которую на сегодняшний день вошли в скальные породы, обрушившиеся в русле реки Бурея, составила 17 метров от первоначального уровня, длина —145 метров, ширина — около 35 метров", — говорится в сообщении.